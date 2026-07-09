Девишев АБДУЛЛА ИБРАГИМОВИЧ
мужской, родился 1878
умер 1960
Супруги
Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА1884 г.р.
Дети
Девишев ИЗМАИЛ АБДУЛЛОВИЧ1907 г.р.
(Девишева) ТАМАРА АБДУЛЛОВНА1910 г.р.Показать еще 2
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Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1905
Жена: Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
1907
Сын: Девишев ИЗМАИЛ АБДУЛЛОВИЧ
Мать ребёнка: Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Девишева) ТАМАРА АБДУЛЛОВНА
Мать ребёнка: Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
13.07.1913
Сын: Девишев РУСТЕМ АБДУЛЛОВИЧ
Мать ребёнка: Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Цыганова (Девишева) СОФЬЯ АБДУЛЛОВНА
Мать ребёнка: Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Смерть
1960