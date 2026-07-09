Девишев АБДУЛЛА ИБРАГИМОВИЧ 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Девишев АБДУЛЛА ИБРАГИМОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1878

умер 1960

Супруги
Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА1884 г.р.
Дети
Девишев ИЗМАИЛ АБДУЛЛОВИЧ1907 г.р.
(Девишева) ТАМАРА АБДУЛЛОВНА1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1905

Жена: Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1907

Сын: Девишев ИЗМАИЛ АБДУЛЛОВИЧ

Мать ребёнка: Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Девишева) ТАМАРА АБДУЛЛОВНА

Мать ребёнка: Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
13.07.1913

Сын: Девишев РУСТЕМ АБДУЛЛОВИЧ

Мать ребёнка: Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Цыганова (Девишева) СОФЬЯ АБДУЛЛОВНА

Мать ребёнка: Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Смерть
1960

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