Поляков Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти22.08.1914
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Поляков Андрей Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.11.1862
Рождение ребёнка
05.04.1872
Дочь: (Полякова) Агафья
Мать ребёнка: Полякова (Полякова/Милантьева/Нилантьева) Марья (Мария)
Смерть
22.08.1914
Причина смерти: Воспаление лёгких
Похороны
Неизвестно