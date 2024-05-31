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Поляков Иван

Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

22.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Поляков Андрей Григорьевич

Мать: не указана

Борисово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
16.11.1862

Жена: Полякова (Полякова/Милантьева/Нилантьева) Марья (Мария)

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1872

Дочь: (Полякова) Агафья

Мать ребёнка: Полякова (Полякова/Милантьева/Нилантьева) Марья (Мария)

Смерть
22.08.1914
Борисово, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Воспаление лёгких
Похороны
Неизвестно
Борисово, Дмитровский, Московская область

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