Ващенко Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ващенко Алексей
Мать: Ващенко Феодора
Бракосочетание
03.03.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.03.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.1974
Сын: Ващенко Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
03.03.1975
Жена: скрыто настройками приватности