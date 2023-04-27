Ващенко Валерий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВащенко Валерий Алексеевич

Ващенко Валерий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ващенко Алексей

Мать: Ващенко Феодора

Бракосочетание
03.03.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
03.03.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.1974

Сын: Ващенко Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
03.03.1975

Жена: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.