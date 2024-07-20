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Ежов Иосиф Андреевич

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Место рождения

Ильмень-Суворовский, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

04.03.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1913

Отец: Ежов Андрей

Мать: не указана

Ильмень-Суворовский, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ежов Геннадий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
19.02.1935
Военная награда
27.10.1944
Орден Красной Звезды 27.10.1944 Воинское звание: гв. капитан Военно-пересыльный пункт: 86 гв. сд Кто наградил: 86 гвардейская стрелковая дивизия
Военная награда
23.01.1945
Орден Отечественной войны II степени 23.01.1945 Воинское звание: гв. ст. лейтенант Воинская часть: 265 гв. сп
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945 Воинское звание: гв. капитан
Военная награда
10.05.1945
Орден Отечественной войны I степени 10.05.1945 Воинское звание: гв. ст. лейтенант Воинская часть: 265 гв. сп
Военная награда
06.11.1945
Медаль «За боевые заслуги» 06.11.1945 Воинское звание: гв. капитан
Смерть
Неизвестно

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