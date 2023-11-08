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Пелагея Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1899

Сын: Иванов Павел Карпович

Отец ребёнка: Иванов Карп Егоров

крестные - Ефим Иванов и девица Мария Илларионова
Рождение ребёнка
25.12.1900 ст.

Сын: Василий Карпов

Отец ребёнка: Иванов Карп Егоров

Воронки, Износковский муниципальный район, Калужская область
крестные д.Дашинова ефрейтора Андрей Прохоров и воронковская девица Аграфена Григорьева
Рождение ребёнка
01.07.1902 ст.

Сын: Иванов Сергий Егоров

Отец ребёнка: Иванов Карп Егоров

Рождение ребёнка
04.02.1904 ст.

Дочь: Иванова Анна Карпова

Отец ребёнка: Иванов Карп Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Карп Егоров

Смерть
Неизвестно
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