Пелагея Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.1899
Отец ребёнка: Иванов Карп Егоров
крестные - Ефим Иванов и девица Мария Илларионова
Рождение ребёнка
25.12.1900 ст.
Сын: Василий Карпов
Отец ребёнка: Иванов Карп Егоров
Воронки, Износковский муниципальный район, Калужская область
крестные д.Дашинова ефрейтора Андрей Прохоров и воронковская девица Аграфена Григорьева
Рождение ребёнка
01.07.1902 ст.
Сын: Иванов Сергий Егоров
Отец ребёнка: Иванов Карп Егоров
Рождение ребёнка
04.02.1904 ст.
Дочь: Иванова Анна Карпова
Отец ребёнка: Иванов Карп Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Карп Егоров
Смерть
Неизвестно