Макеенок (Прохорова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеенок (Прохорова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1941

Отец: Прохоров Иван Григорьевич

Мать: Прохорова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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