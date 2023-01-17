Макеенок (Прохорова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1941
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно