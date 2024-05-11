Калинин Анатолий Михайлович 15.12.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинин Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1968

Отец: Калинин Михаил Павлович

Мать: Калинина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Тимофей Анатольевич

Мать ребёнка: Калинина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Калинина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Калинина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Ольга

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