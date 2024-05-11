Калинин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1968
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Тимофей Анатольевич
Мать ребёнка: Калинина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Калинина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Калинина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Ольга