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Давид Титович

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Место рождения

Раменье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1678 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Тит Феофилович

Мать: не указана

Раменье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.11.1744

Жена: Матрона Кирилловна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Раменье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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