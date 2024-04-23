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Иуда Богданович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

16.10.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Илья Семёнович

Мать: Мария Андреевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1851

Дочь: Екатерина Иудовна

Мать ребёнка: Ксения Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1854

Сын: Мефодий Иудович

Мать ребёнка: Ксения Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Фёдор Иудович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Гавриил Иудович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1871

Дочь: Акулина Иудовна

Мать ребёнка: Ксения Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
16.10.1896

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