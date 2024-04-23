Иуда Богданович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти16.10.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Илья Семёнович
Мать: Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1851
Дочь: Екатерина Иудовна
Мать ребёнка: Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
19.06.1854
Сын: Мефодий Иудович
Мать ребёнка: Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Фёдор Иудович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Гавриил Иудович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1871
Дочь: Акулина Иудовна
Мать ребёнка: Ксения Иосифовна
Смерть
16.10.1896