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Халюзов Федор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Халюзов Петр

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Халюзов) Настасья

Мать ребёнка: Анастасия Григорьева

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Смерть
Неизвестно

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