Халюзов Федор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Халюзов Петр
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Халюзов) Настасья
Мать ребёнка: Анастасия Григорьева
Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Смерть
Неизвестно