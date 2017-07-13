(Анна Тимофеевна) Фонарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1925
Дата смерти13.07.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1935
Сын: Анатолий Иванович Фонарев
Отец ребёнка: Иван Ефимович Фонарёв
Рождение ребёнка
14.12.1951
Рождение ребёнка
04.12.1953
Рождение ребёнка
26.06.1960
Смерть
13.07.2017