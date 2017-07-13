(Анна Тимофеевна) Фонарева 29.12.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Анна Тимофеевна) Фонарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1925

Дата смерти

13.07.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1915 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Ефимович Фонарёв

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ефимович Фонарёв

Рождение ребёнка
08.11.1935

Сын: Анатолий Иванович Фонарев

Отец ребёнка: Иван Ефимович Фонарёв

Рождение ребёнка
14.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Ефимович Фонарёв

Рождение ребёнка
04.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Ефимович Фонарёв

Рождение ребёнка
26.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Ефимович Фонарёв

Смерть
13.07.2017

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