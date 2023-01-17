Масленникова (Перепелица) Зинаида Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова (Перепелица) Зинаида Прокофьевна

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Место рождения

Шебекино, Шебекинский, Белгородская область

Дата рождения

08.11.1931

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1931

Отец: Перепелица Прокофий Андреевич

Мать: Перепелица Александра Ивановна

Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
16.10.1954

Сын: Масленников Сергей Энгельсович

Отец ребёнка: Масленников Энгельс Павлович

Рождение ребёнка
05.12.1960

Сын: Масленников Константин Энгельсович

Отец ребёнка: Масленников Энгельс Павлович

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Энгельс Павлович

Смерть
2014
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
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