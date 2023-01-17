Масленникова (Перепелица) Зинаида Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1931
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1931
Рождение ребёнка
16.10.1954
Сын: Масленников Сергей Энгельсович
Отец ребёнка: Масленников Энгельс Павлович
Рождение ребёнка
05.12.1960
Сын: Масленников Константин Энгельсович
Отец ребёнка: Масленников Энгельс Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014