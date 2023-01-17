Семенов Иннокентий Ильч
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1891 ст.
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1891 ст.
Отец: Семенов Илья Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вершинина Анастасия Кондратьевна
Смерть
1924
Игнатьево, Благовещенский муниципальный район, Амурская область