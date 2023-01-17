Семенов Иннокентий Ильч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Иннокентий Ильч

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1891 ст.

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

OO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1891 ст.

Отец: Семенов Илья Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Анастасия Кондратьевна

Смерть
1924
Игнатьево, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
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