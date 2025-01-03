Шеметов Евгений Павлович
мужской, родился 25.05.1956
ОтецШеметов Павел ИльичНеизвестно г.р.
МатьШеметова (Никулина) Мария ПетровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Шеметов (Ковальчук) Галина Ивановна15.04.1958 г.р.
Дети
(Шеметова) Елена Евгеньевна25.09.1979 г.р.
Карпова (Шеметова) Ирина Евгеньевна25.03.1985 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1956
Бракосочетание
08.09.1979
Анненское Карталинского района
Рождение ребёнка
25.09.1979
Дочь: (Шеметова) Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Шеметов (Ковальчук) Галина Ивановна
г. Екатеринбург
Рождение ребёнка
25.03.1985
Дочь: Карпова (Шеметова) Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Шеметов (Ковальчук) Галина Ивановна
п. Большие Леуши
Рождение ребёнка
25.11.1986
Дочь: (Шеметова) Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Шеметов (Ковальчук) Галина Ивановна
п. Большие Леуши