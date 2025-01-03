Шеметов Евгений Павлович 25.05.1956 — найти родственников по фамилии на Familio

Шеметов Евгений Павлович

Автор
ES
Shemetova E.

мужской, родился 25.05.1956

Отец
Шеметов Павел ИльичНеизвестно г.р.
Мать
Шеметова (Никулина) Мария ПетровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Шеметов (Ковальчук) Галина Ивановна15.04.1958 г.р.
Дети
(Шеметова) Елена Евгеньевна25.09.1979 г.р.
Карпова (Шеметова) Ирина Евгеньевна25.03.1985 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1956

Отец: Шеметов Павел Ильич

Мать: Шеметова (Никулина) Мария Петровна

Бракосочетание
08.09.1979

Жена: Шеметов (Ковальчук) Галина Ивановна

Анненское Карталинского района

Рождение ребёнка
25.09.1979

Дочь: (Шеметова) Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Шеметов (Ковальчук) Галина Ивановна

г. Екатеринбург

Рождение ребёнка
25.03.1985

Дочь: Карпова (Шеметова) Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Шеметов (Ковальчук) Галина Ивановна

п. Большие Леуши

Рождение ребёнка
25.11.1986

Дочь: (Шеметова) Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Шеметов (Ковальчук) Галина Ивановна

п. Большие Леуши

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