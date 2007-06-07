Грачёв Аркадий Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения11.04.1957
Дата смерти07.06.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1976 по 01.07.1978
Краснознаменный Прикарпатский военный округ (Прик ВО).(Закарпатье)
1976-1978
Рождение ребёнка
22.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грачёва Светлана Валерьевна
Бракосочетание
16.06.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.06.2007
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно
Москва,Щербинское кладбище,участок 20А.