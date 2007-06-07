Грачёв Аркадий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрачёв Аркадий Геннадьевич

Грачёв Аркадий Геннадьевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.04.1957

Дата смерти

07.06.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
С 1976 по 01.07.1978
Краснознаменный Прикарпатский военный округ (Прик ВО).(Закарпатье)
1976-1978
Рождение ребёнка
22.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грачёва Светлана Валерьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
16.06.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.06.2007
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва,Щербинское кладбище,участок 20А.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close