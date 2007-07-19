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Михайлов Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1954

Дата смерти

19.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова (Кокотенко) Любовь Павловна

Рождение ребёнка
09.04.1978

Дочь: Михайлова Александра Александровна

Мать ребёнка: Михайлова (Кокотенко) Любовь Павловна

Рождение ребёнка
20.02.1983

Дочь: Савченко (Михайлова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Михайлова (Кокотенко) Любовь Павловна

Смерть
19.07.2007

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