Михайлов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1954
Дата смерти19.07.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1978
Дочь: Михайлова Александра Александровна
Мать ребёнка: Михайлова (Кокотенко) Любовь Павловна
Рождение ребёнка
20.02.1983
Дочь: Савченко (Михайлова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Михайлова (Кокотенко) Любовь Павловна
Смерть
19.07.2007