Голицын ИЛЛАРИОН ВЛАДИМИРОВИЧ 20.05.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын ИЛЛАРИОН ВЛАДИМИРОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 20.05.1928

умер 14.03.2007

Отец
Голицын ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ30.12.1901 г.р.
Мать
Голицына (Шереметева) ЕЛЕНА ПЕТРОВНА1904 г.р.
Супруги
(Ефимова) НАТАЛЬЯ АДРИАНОВНА1937 г.р.
Дети
Голицын ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ18.11.1961 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1928

Отец: Голицын ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Голицына (Шереметева) ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ефимова) НАТАЛЬЯ АДРИАНОВНА

Рождение ребёнка
18.11.1961

Сын: Голицын ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ

Мать ребёнка: (Ефимова) НАТАЛЬЯ АДРИАНОВНА

Смерть
14.03.2007

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