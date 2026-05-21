Голицын ИЛЛАРИОН ВЛАДИМИРОВИЧ
мужской, родился 20.05.1928
умер 14.03.2007
ОтецГолицын ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ30.12.1901 г.р.
МатьГолицына (Шереметева) ЕЛЕНА ПЕТРОВНА1904 г.р.
Супруги
(Ефимова) НАТАЛЬЯ АДРИАНОВНА1937 г.р.
Дети
Голицын ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ18.11.1961 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1961
Сын: Голицын ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ
Мать ребёнка: (Ефимова) НАТАЛЬЯ АДРИАНОВНА
Смерть
14.03.2007