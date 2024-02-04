Слободянюк Гульнара Рахимчановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободянюк Гульнара Рахимчановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ниязов Рахимчан Париевич

Мать: Ниязова Шафика Халиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободянюк Николай Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1993

Дочь: Слободянюк Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Слободянюк Николай Васильевич

Рождение ребёнка
04.02.1999

Сын: Слободянюк Роман Николаевич

Отец ребёнка: Слободянюк Николай Васильевич

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