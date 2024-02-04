Слободянюк Гульнара Рахимчановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ниязов Рахимчан Париевич
Мать: Ниязова Шафика Халиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1993
Дочь: Слободянюк Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Слободянюк Николай Васильевич
Рождение ребёнка
04.02.1999
Сын: Слободянюк Роман Николаевич
Отец ребёнка: Слободянюк Николай Васильевич