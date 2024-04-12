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Арефьев Булатов Николай Арефьевич

Место рождения

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Булатов Арефий Васильевич

Мать: Марфа

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Арефьева Булатова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Мария Гавриловна

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Орешин Арефьев Савватий Николаевич

Мать ребёнка: Мария Гавриловна

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Арефьева Булатова Акулина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Арефьева Булатова Евфимия Николаевна

Мать ребёнка: Мария Гавриловна

Валгуссы, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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