Арефьев Булатов Николай Арефьевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Булатов Арефий Васильевич
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Арефьева Булатова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Орешин Арефьев Савватий Николаевич
Мать ребёнка: Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Арефьева Булатова Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Арефьева Булатова Евфимия Николаевна
Мать ребёнка: Мария Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Гавриловна
Смерть
Неизвестно