Тюменцев Андрей Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1824 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: Тюменцев Даниил Андреевич
Мать ребёнка: Тюменцева Прасковья Ивановна
Исповедная роспись: 7 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Тюменцев Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Тюменцева Прасковья Ивановна
Старше жены на 4 года.
Военная служба
До 1793 ст.
Отдан в рекруты до ИВ 1793 В записи ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об жена - солдатка
Смерть
До 1824 ст.
В ИВ жена вдова