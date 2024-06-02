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Тюменцев Андрей Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1824 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антип Прохорович Тюменцев

Мать: Тюменцева Агриппина Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Тюменцев Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Тюменцева Прасковья Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 7 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Сын: Тюменцев Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Тюменцева Прасковья Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Старше жены на 4 года.
Военная служба
До 1793 ст.
Отдан в рекруты до ИВ 1793 В записи ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об жена - солдатка
Смерть
До 1824 ст.
В ИВ жена вдова

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