Есенова (Дударова) София Тау-Султановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенова (Дударова) София Тау-Султановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есиева (Есенова) Госакыз

Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есенов Кудаберд Шаулохович

Рождение ребёнка
17.09.1832

Сын: Есенов Дзамболат Кудабердович

Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Есенов Бимболат

Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович

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