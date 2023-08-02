Есенова (Дударова) София Тау-Султановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есиева (Есенова) Госакыз
Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1832
Сын: Есенов Дзамболат Кудабердович
Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Есенов Бимболат
Отец ребёнка: Есенов Кудаберд Шаулохович