Мальцева (Тарасенко) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Тарасенко) Анна Сергеевна

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Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

03.01.1928

Дата смерти

28.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1928

Отец: Тарасенко Сергей Петрович

Мать: Валентина Петровна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.11.1951

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Мальцев Николай

Орловка (Кашка) Кеминского Киргизия
Рождение ребёнка
30.10.1954

Дочь: Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Мальцев Николай

Киргизия, Орловка
Рождение ребёнка
16.02.1957

Сын: Мальцев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Мальцев Николай

Орловка, Кыргызстан
Смерть
28.01.2001
Орловка, Кыргызстан
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