Мальцева (Тарасенко) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1928
Дата смерти28.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1928
Отец: Тарасенко Сергей Петрович
Мать: Валентина Петровна
Рождение ребёнка
30.11.1951
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Мальцев Николай
Орловка (Кашка) Кеминского Киргизия
Рождение ребёнка
30.10.1954
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Мальцев Николай
Киргизия, Орловка
Рождение ребёнка
16.02.1957
Сын: Мальцев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Мальцев Николай
Орловка, Кыргызстан
Смерть
28.01.2001
Орловка, Кыргызстан