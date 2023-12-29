Свешникова (Зубкова) Надежда Ивановна
Место рожденияZaraysk, МО Russia
Дата рождения1874
Дата смерти28.01.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Бракосочетание
22.01.1897
Рождение ребёнка
25.10.1897
Сын: Свешников Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
09.01.1899
Дочь: (Свешникова) Глафира Николаевна
Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.1900
Дочь: (Свешникова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: (Свешникова) Виринея (Вероника) Николаевна
Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич
Рождение ребёнка
28.01.1902
Сын: Свешников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич
Смерть
28.01.1902
Похороны
Неизвестно