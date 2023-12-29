Свешникова (Зубкова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Зубкова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Zaraysk, МО Russia

Дата рождения

1874

Дата смерти

28.01.1902

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Бракосочетание
22.01.1897

Муж: Свешников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
25.10.1897

Сын: Свешников Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
09.01.1899

Дочь: (Свешникова) Глафира Николаевна

Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
11.11.1900

Дочь: (Свешникова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: (Свешникова) Виринея (Вероника) Николаевна

Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич

Рождение ребёнка
28.01.1902

Сын: Свешников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Свешников Николай Николаевич

Смерть
28.01.1902
Похороны
Неизвестно

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