Вассерман Йоссель (Иосиф)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вассерман Мейлох
Мать ребёнка: Вассерман (Вассерман) Сима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вассерман (Вассерман) Сима
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Вассерман (Вассерман) Сима
Рождение ребёнка
1848
Сын: Вассерман Герш
Мать ребёнка: Вассерман (Вассерман) Сима
Смерть
Неизвестно