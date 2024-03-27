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Вассерман Йоссель (Иосиф)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вассерман Мейлох

Мать ребёнка: Вассерман (Вассерман) Сима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вассерман Фейвиш (Павел)

Мать ребёнка: Вассерман (Вассерман) Сима

Рождение ребёнка
1845

Сын: Вассерман Лейб Иосель

Мать ребёнка: Вассерман (Вассерман) Сима

Рождение ребёнка
1848

Сын: Вассерман Герш

Мать ребёнка: Вассерман (Вассерман) Сима

Смерть
Неизвестно

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