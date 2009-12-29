Любовь Анатольевна Крымская (Пичугина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1956
Дата смерти29.12.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1956
Отец: не указан
Мать: Ганна Пичугина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Парабель
Смерть
29.12.2009
с.Заводское
Похороны
Неизвестно
с.Заводское