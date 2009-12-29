Любовь Анатольевна Крымская (Пичугина) 17.01.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Любовь Анатольевна Крымская (Пичугина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1956

Дата смерти

29.12.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1956

Отец: не указан

Мать: Ганна Пичугина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Парабель
Смерть
29.12.2009
с.Заводское
Похороны
Неизвестно
с.Заводское

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