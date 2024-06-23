Трофимова (Соболева) Фаина Константиновна
Место рожденияс. Вощажникового Борисоглебского р-на Ярославской обл.
Дата рождения1923
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
1945
Сын: Трофимов Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Трофимов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Трофимова Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Трофимов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Бакина (Трофимова) Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Трофимов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Киселева (Трофимова) Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Трофимов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Трофимов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Трофимов Анатолий Иванович
Смерть
2005