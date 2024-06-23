Трофимова (Соболева) Фаина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Соболева) Фаина Константиновна

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Место рождения

с. Вощажникового Борисоглебского р-на Ярославской обл.

Дата рождения

1923

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Соболев Константин Матвеевич

Мать: Соболева Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Трофимов Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Трофимов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Трофимова Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Трофимов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Бакина (Трофимова) Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Трофимов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Киселева (Трофимова) Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Трофимов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Трофимов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Трофимов Анатолий Иванович

Смерть
2005

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