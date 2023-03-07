Маланьина (Панкрашина) Параскева Харитонова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1912
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1914
Сын: Маланьин Василий Петрович
Отец ребёнка: Маланьин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.1915
Отец ребёнка: Маланьин Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно