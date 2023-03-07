Маланьина (Панкрашина) Параскева Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маланьина (Панкрашина) Параскева Харитонова

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Место рождения

Плешкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Плешкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
11.11.1912

Муж: Маланьин Петр Николаевич

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1914

Сын: Маланьин Василий Петрович

Отец ребёнка: Маланьин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
15.09.1915

Сын: Маланьин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Маланьин Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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