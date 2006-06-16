Косинова (Иванова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косинова (Иванова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1980

Отец: Иванов Михаил Иванович

Мать: Иванова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
16.06.2006

Сын: Косинов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.12.2007

Дочь: Косинова Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.09.2015

Дочь: Косинова Аксинья Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косинов Дмитрий Александрович

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