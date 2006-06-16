Косинова (Иванова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1980
Рождение ребёнка
16.06.2006
Сын: Косинов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.12.2007
Дочь: Косинова Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.09.2015
Дочь: Косинова Аксинья Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно