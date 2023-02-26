Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Стефан Еремеев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Федор Степанов
Отец ребёнка: Стефан Еремеев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Стефан Еремеев
Смерть
Неизвестно