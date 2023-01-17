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Сергеев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1927

Сын: Сергеев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Сергеева Александра Алексеевна

Усадище, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.03.1930

Сын: Сергеев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Сергеева Александра Алексеевна

Усадище, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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