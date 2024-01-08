Никитина Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Анисья

Никитина Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в возрасте 18 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62 (№10)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Никифор Крисанович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Никитина) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Никитин Никифор Крисанович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте полугода в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62 (№10)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.