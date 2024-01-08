Никитина Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в возрасте 18 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62 (№10)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Никитина) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Никитин Никифор Крисанович
Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте полугода в РС 1834 года Пудемского завода, лист 62 (№10)
Смерть
Неизвестно