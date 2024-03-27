Кубагушева Нафигэ (Нафига) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубагушева Нафигэ (Нафига)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кубагушев Фатих (Фатых) Гимранович

Отец ребёнка: Кубагушев Гимран

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1937

Сын: Кубагушев Нуриман Гимранович

Отец ребёнка: Кубагушев Гимран

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубагушев Гимран

Смерть
Неизвестно
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