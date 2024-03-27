Кубагушева Нафигэ (Нафига)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кубагушев Фатих (Фатых) Гимранович
Отец ребёнка: Кубагушев Гимран
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1937
Сын: Кубагушев Нуриман Гимранович
Отец ребёнка: Кубагушев Гимран
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубагушев Гимран
Смерть
Неизвестно