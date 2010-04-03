Федорин Евгений (Иван) Борисович
Место рождения
Дата рождения25.09.1948
Дата смерти03.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорина Ольга
Рождение ребёнка
09.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.04.2010