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Федорин Евгений (Иван) Борисович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

25.09.1948

Дата смерти

03.04.2010

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1948

Отец: Федорин Борис Иванович

Мать: Федорина (Ревякина) Любовь Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорина Ольга

Рождение ребёнка
09.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.04.2010

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