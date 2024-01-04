Ермакова Раиса Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1970
Дочь: Юдина (Ермакова) Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Ермаков Валерий Михайлович
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Ермакова Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Ермаков Валерий Михайлович
Смерть
Неизвестно