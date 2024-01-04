Ермакова Раиса Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Раиса Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Валерий Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1970

Дочь: Юдина (Ермакова) Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Ермаков Валерий Михайлович

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Ермакова Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Ермаков Валерий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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