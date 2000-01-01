Лихачёв Адриан Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Адриан Ксенофонтович

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Место рождения

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

18.08.1875

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1875

Отец: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич

Мать: Лихачёва Пелагия Самсоновна

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
24.08.1875
Вознесенская церковь
Бракосочетание
24.01.1894

Жена: Лихачёва Евгения (Елена) Иосифовна

Вознесенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1897
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