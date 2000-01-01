Лихачёв Адриан Ксенофонтович
Место рождения(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения18.08.1875
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1875
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
24.08.1875
Вознесенская церковь
Бракосочетание
24.01.1894
Вознесенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1897