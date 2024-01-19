Гуляева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Гуляев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Гуляев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Гуляев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Гуляев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорвихина Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Гуляев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Гуляев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Гуляев Андрей

Работа или профессия
Неизвестно
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