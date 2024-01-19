Гуляева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуляев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуляев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуляев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Гуляев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорвихина Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Гуляев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Гуляев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Гуляев Андрей
Работа или профессия
Неизвестно