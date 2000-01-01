Орлов Матвей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Орлов Григорий Фадеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Орлова Агрипена Лукинична
Рождение ребёнка
1762
Сын: Орлов Фома Матвеевич
Мать ребёнка: Орлова Агрипена Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1806