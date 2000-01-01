Орлов Матвей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Матвей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Орлов Григорий Фадеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Орлова Агрипена Лукинична

Рождение ребёнка
1762

Сын: Орлов Фома Матвеевич

Мать ребёнка: Орлова Агрипена Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Агрипена Лукинична

Смерть
1806
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