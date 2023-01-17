Зеновья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Груд, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрузына
Отец ребёнка: Иван Григоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадора
Отец ребёнка: Иван Григоров
Смерть
Неизвестно