Зеновья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеновья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Груд, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрузына

Отец ребёнка: Иван Григоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хадора

Отец ребёнка: Иван Григоров

Смерть
Неизвестно
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