Пешков Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1978

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1978

Отец: Пешков Виктор Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова (Максимова) Елена Александровна

Бракосочетание
02.02.2001

Жена: не указана

Дивногорск, город Дивногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.11.2002

Дочь: Пешкова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Пешкова (Максимова) Елена Александровна

Развод
2005

Жена: Пешкова (Максимова) Елена Александровна

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