Пешков Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1978
Отец: Пешков Виктор Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.2001
Жена: не указана
Дивногорск, город Дивногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.11.2002
Дочь: Пешкова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Пешкова (Максимова) Елена Александровна
Развод
2005