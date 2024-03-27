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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогальский Михаил Ильич

Отец ребёнка: Рогальский Илья

с.Григорьевка, Перво-Константиновская вол, Днепровский уезд, Таврическая губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогальский Илья

Отец ребёнка: Рогальский Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачевская Анна

Отец ребёнка: Рогальский Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобровская Тереза

Отец ребёнка: Рогальский Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогальский Антон

Отец ребёнка: Рогальский Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогальский Иван

Отец ребёнка: Рогальский Илья

Смерть
Неизвестно
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