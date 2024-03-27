?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рогальский Илья
с.Григорьевка, Перво-Константиновская вол, Днепровский уезд, Таврическая губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогальский Илья
Отец ребёнка: Рогальский Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богачевская Анна
Отец ребёнка: Рогальский Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобровская Тереза
Отец ребёнка: Рогальский Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогальский Антон
Отец ребёнка: Рогальский Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогальский Иван
Отец ребёнка: Рогальский Илья
Смерть
Неизвестно