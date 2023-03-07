Горохова Наталья Блинкова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
20.01.1846
Сын: Горохов Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Горохов Ефим Иосифович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Горохов Ефим Иосифович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Горохов Ефим Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно