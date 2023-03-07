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Горохова Наталья Блинкова

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Блинков Сергей Семенович

Мать: Блинкова Федора Алексеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1846

Сын: Горохов Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Горохов Ефим Иосифович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Горохов Ефим Иосифович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Горохов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Горохов Ефим Иосифович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Ефим Иосифович

Смерть
Неизвестно
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