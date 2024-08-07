Прасковия Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Миронов
Рождение ребёнка
01.07.1863
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Миронов
Рождение ребёнка
13.07.1868
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: Иван Миронов
Богатьково, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно