Прасковия Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковия Парфенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Миронов

Рождение ребёнка
01.07.1863

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Миронов

Рождение ребёнка
13.07.1868

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: Иван Миронов

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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