Зайцев Марк Ефимович
Место рожденияс.Гредякино
Дата рождения18.04.1909 ст.
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1909 ст.
с.Гредякино
По старому стилю
Рождение ребёнка
1931
Сын: Зайцев Петр Маркович
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья
Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
12.08.1934
Сын: Зайцев Яков
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья
Белгородская обл.
Рождение ребёнка
17.04.1939
Дочь: Харитонова Раиса
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья
Белгородская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусова Екатерина
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья
Белгородская обл.
Смерть
?.03.1943
Пропал безвести ВОВ