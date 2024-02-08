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Зайцев Марк Ефимович

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Место рождения

с.Гредякино

Дата рождения

18.04.1909 ст.

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1909 ст.

Отец: Зайцев Евфим Сергеевич

Мать: Зайцева Праскева (Прасковья) Марковна

с.Гредякино
По старому стилю
Рождение ребёнка
1931

Сын: Зайцев Петр Маркович

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья

Гредякино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
12.08.1934

Сын: Зайцев Яков

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья

Белгородская обл.
Рождение ребёнка
17.04.1939

Дочь: Харитонова Раиса

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья

Белгородская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Прасковья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова Екатерина

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья

Белгородская обл.
Смерть
?.03.1943
Пропал безвести ВОВ
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