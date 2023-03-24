Кузнецов Алексей Федорович
Место рожденияс. Леметь Ардатовский уезд, Нижегородская область, Россия
Дата рождения06.03.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1899
Отец: Кузнецов Федор Павлович
Мать: Евдокия Максимовна
с. Леметь Ардатовский уезд, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
07.07.1937
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецова (брак 1943 Г. Ст. Линда Нижегородской Обл.) Евдокия Евстафьевна
город Кинель, Куйбышевская область
Рождение ребёнка
21.03.1941
Дочь: Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецова (брак 1943 Г. Ст. Линда Нижегородской Обл.) Евдокия Евстафьевна
ст.Линда, Линдовского района, Горьковская область
Рождение ребёнка
14.11.1946
Сын: Кузнецов Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Кузнецова (брак 1943 Г. Ст. Линда Нижегородской Обл.) Евдокия Евстафьевна
город Да́угавпилс, Латвийская ССР
улица крепост д67кв4
Развод
Неизвестно
Жена: Савина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов (савин) Василий (Валерий)
Мать ребёнка: Савина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (брак 1943 Г. Ст. Линда Нижегородской Обл.) Евдокия Евстафьевна
Место жительства
Неизвестно
ст.Линда, Линдовского района, Горьковская область
Смерть
Неизвестно