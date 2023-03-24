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Кузнецов Алексей Федорович

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Место рождения

с. Леметь Ардатовский уезд, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

06.03.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1899

Отец: Кузнецов Федор Павлович

Мать: Евдокия Максимовна

с. Леметь Ардатовский уезд, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
07.07.1937

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецова (брак 1943 Г. Ст. Линда Нижегородской Обл.) Евдокия Евстафьевна

город Кинель, Куйбышевская область
Рождение ребёнка
21.03.1941

Дочь: Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецова (брак 1943 Г. Ст. Линда Нижегородской Обл.) Евдокия Евстафьевна

ст.Линда, Линдовского района, Горьковская область
Рождение ребёнка
14.11.1946

Сын: Кузнецов Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова (брак 1943 Г. Ст. Линда Нижегородской Обл.) Евдокия Евстафьевна

город Да́угавпилс, Латвийская ССР
улица крепост д67кв4
Развод
Неизвестно

Жена: Савина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов (савин) Василий (Валерий)

Мать ребёнка: Савина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов (кузнецов) ?

Мать ребёнка: Кузнецова (брак 1943 Г. Ст. Линда Нижегородской Обл.) Евдокия Евстафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (брак 1943 Г. Ст. Линда Нижегородской Обл.) Евдокия Евстафьевна

Место жительства
Неизвестно
ст.Линда, Линдовского района, Горьковская область
Смерть
Неизвестно
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