Латыпов Загид
Место рожденияНовые Чечкабы Буинского района ТАССР
Дата рождения1909
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Зиннатуллин Латыйф
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Латыпов Загит В архив Дата рождения __.__.1909 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Новые Чечкабы Дата и место призыва 24.07.1941 Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Посмотреть на ка... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рабига
Смерть
?.03.1942