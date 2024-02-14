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Латыпов Загид

Место рождения

Новые Чечкабы Буинского района ТАССР

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Зиннатуллин Латыйф

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Латыпов Загит В архив Дата рождения __.__.1909 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Новые Чечкабы Дата и место призыва 24.07.1941 Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Посмотреть на ка... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рабига

Смерть
?.03.1942

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