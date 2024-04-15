Квашнина (Кочнева) Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1914 ст.
Рождение ребёнка
17.04.1915 ст.
Дочь: Александра Львовна
Отец ребёнка: Квашнин Лев Алексеевич
Восприемник
14.02.1916 ст.
Мария Дмитриевна Квашнина
Рождение ребёнка
30.12.1917 ст.
Рождение ребёнка
23.12.1918 ст.
Дочь: Анисья Львовна
Отец ребёнка: Квашнин Лев Алексеевич
Рождение ребёнка
15.06.1920
Рождение ребёнка
10.02.1922
Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно