Квашнина (Кочнева) Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнина (Кочнева) Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1915 г.р.
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1918 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1914 ст.

Муж: Квашнин Лев Алексеевич

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.04.1915 ст.

Дочь: Александра Львовна

Отец ребёнка: Квашнин Лев Алексеевич

Восприемник
14.02.1916 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Мария Дмитриевна Квашнина
Рождение ребёнка
30.12.1917 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квашнин Лев Алексеевич

Рождение ребёнка
23.12.1918 ст.

Дочь: Анисья Львовна

Отец ребёнка: Квашнин Лев Алексеевич

Рождение ребёнка
15.06.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квашнин Лев Алексеевич

Рождение ребёнка
10.02.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Квашнин Лев Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Киргинцево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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