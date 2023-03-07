Кумылганова (Картушина) Дарья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кумылганова (Картушина) Дарья Филипповна

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Место рождения

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Между 1899 и 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1899 и 1900

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
13.01.1917

Муж: Кумылганов Иван Васильевич

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Богоявленская церковь, станица Островская (Область Войска Донского)
Рождение ребёнка
13.10.1918

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кумылганов Иван Васильевич

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Никонена Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кумылганов Иван Васильевич

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Кумылганов Иван Васильевич

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Зюбина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кумылганов Иван Васильевич

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
23.01.1931
п. Гортъель, Троицко-Печорский р-н, Коми АССР
Выслана на спецпоселение на основании решения особой комиссии Даниловского р-на как член семьи кулака, вредящего соцстроительству. | (не отмечен на карте)
Смерть
Неизвестно
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