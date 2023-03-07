Кумылганова (Картушина) Дарья Филипповна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1899 и 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1899 и 1900
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
13.01.1917
Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Богоявленская церковь, станица Островская (Область Войска Донского)
Рождение ребёнка
13.10.1918
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кумылганов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Никонена Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кумылганов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Кумылганов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Зюбина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кумылганов Иван Васильевич
Место жительства
23.01.1931
п. Гортъель, Троицко-Печорский р-н, Коми АССР
Выслана на спецпоселение на основании решения особой комиссии Даниловского р-на как член семьи кулака, вредящего соцстроительству. | (не отмечен на карте)
Смерть
Неизвестно