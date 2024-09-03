Кривенцева (Романова) Домна Гордеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Кривенцов Елисей Артемьев
Отец ребёнка: Кривенцов Артем Филиппов
Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно