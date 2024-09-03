Кривенцева (Романова) Домна Гордеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенцева (Романова) Домна Гордеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенцов Артем Филиппов

Рождение ребёнка
1745

Сын: Кривенцов Елисей Артемьев

Отец ребёнка: Кривенцов Артем Филиппов

Саюкино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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