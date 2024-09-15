(Петрова) Аккилина (Акулина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова) Аккилина (Акулина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

18.04.1856

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Петров Фома

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойнин Фадей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойнин Михаил Фадеевич

Отец ребёнка: Двойнин Фадей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойнин Иван

Отец ребёнка: Двойнин Фадей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойнин Степан

Отец ребёнка: Двойнин Фадей

Рождение ребёнка
10.02.1818

Сын: Двойнин Федор

Отец ребёнка: Двойнин Фадей

Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман
Рождение ребёнка
1824

Сын: Двойнин Авраам

Отец ребёнка: Двойнин Фадей

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Двойнин) Анисья

Отец ребёнка: Двойнин Фадей

Смерть
18.04.1856
Белгород-Днестровский, Одеська область
Причина смерти: от старости | г. Аккерман

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