(Петрова) Аккилина (Акулина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти18.04.1856
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Петров Фома
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Двойнин Фадей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Двойнин Фадей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойнин Иван
Отец ребёнка: Двойнин Фадей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойнин Степан
Отец ребёнка: Двойнин Фадей
Рождение ребёнка
10.02.1818
Сын: Двойнин Федор
Отец ребёнка: Двойнин Фадей
г. Аккерман
Рождение ребёнка
1824
Сын: Двойнин Авраам
Отец ребёнка: Двойнин Фадей
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Двойнин) Анисья
Отец ребёнка: Двойнин Фадей
Смерть
18.04.1856
Причина смерти: от старости | г. Аккерман