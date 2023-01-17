Братко Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Братко(bratco) Таисия Михайловна
Вентспилс, Ventspils
Рождение ребёнка
17.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Братко(bratco) Таисия Михайловна
Даугавпилс, Daugavpils
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учился в Рижском пехотном училище-офицер
Смерть
Неизвестно