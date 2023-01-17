Братко Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братко Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Братко(bratco) Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
17.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Братко(bratco) Таисия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Братко(bratco) Таисия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Учился в Рижском пехотном училище-офицер
Смерть
Неизвестно
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